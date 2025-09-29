Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Geld im Bankautomaten vergessen - Unbekannter nahm Scheine an sich - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 25.04.2025 in Bonn-Tannenbusch Bargeld in Höhe von 335,- Euro aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten am Paulusplatz entnommen zu haben. Zur Tatzeit gegen 18:05 Uhr wurde er von der Videoüberwachung des Geldinstitutes aufgezeichnet.

Der 31-jährige Kontoinhaber hatte den Betrag zuvor abgehoben, das Geld aber im Ausgabeschacht vergessen. Nach Auswertung der Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass der Betrag von dem Tatverdächtigen entnommen worden war.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Mannes veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/181711 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell