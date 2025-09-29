Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Autofahrer fährt nach Verkehrsunfall davon - 60-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt

Swisttal (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag (26.09.2025) in Swisttal-Olheim ereignet hat.

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer befuhr zur Unfallzeit gegen 15:50 Uhr die Ludendorfer Straße in Fahrtrichtung Ollheim. Zur gleichen Zeit bog ein entgegenkommender Pkw bog nach links auf die K61 ab, ohne den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer passieren zu lassen. Der 60-Jährige kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer, der zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein soll, entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit.

Weitere Hinweise zu dem Pkw mit der Städtekennung SU bzw. zu dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

