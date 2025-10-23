PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Bargeld in Wohnhaus

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte betraten am Mittwoch in der Paul-Urban-Siedlung widerrechtlich ein Wohnhaus durch eine vermutlich unverschlossene Tür und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Hierbei wurden sie fündig und entfernten sich mit dem Beutegut, Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages, in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zu Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Sie suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat, die sich zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr ereignete, geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0275549

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

