Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche zwingen Triebfahrzeugführer zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch bislang unbekannte Täter ist es am Dienstagnachmittag (29.07.2025) gegen 16:55 Uhr auf einer Bahnstrecke bei Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Triebfahrzeugführer eines Intercity Express aus Zürich kommend mit einer Geschwindigkeit von etwa 70Km/h in Richtung Stuttgart, als er kurz vor der Einfahrt in einen Tunnel bei Stuttgart mehrere Jugendliche im Gleisbereich wahrnahm. Er soll daraufhin umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet haben, sodass der ICE rechtzeitig zum Stehen kam. Laut derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die augenscheinlich Jugendlichen anschließend aus dem Tunnel in ein Wohngebiet. Von den rund 170 Reisenden im Zug wurde mutmaßlich niemand verletzt. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711550491020.

Weiterhin wird in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich hingewiesen. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

