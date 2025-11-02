PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 31.10. - 02.11.2025

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Medikamenteneinfluss Am Samstag, gegen 19:05 Uhr, kam der 61-jährige Fahrer eines Pkw in Bockhorn, Grünenkamper Straße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erleidet schwerere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Varel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Führer eines Pkw in Varel, Zum Jadebusen, auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 13:45

    POL-WHV: Jungtier am Südstrand - Polizei bittet um Rücksicht

    Wilhelmshaven (ots) - Am Südstrand in Wilhelmshaven, im Bereich des Innenhafens, hält sich derzeit ein junges Seehundtier auf. Das Tier bewegt sich gelegentlich auch in den Bereich, in dem Passanten unterwegs sind, schläft jedoch überwiegend und befindet sich nach derzeitiger Einschätzung in einem unkritischen Zustand. Die Polizei bitten dringend darum, den Seehund in Ruhe zu lassen, ihn nicht anzufassen und einen ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 31.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Vareler mit seinem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße. Unmittelbar vor dem Bahnübergang in der dortigen Rechtskurve kam der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Leitplanke. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren