Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 31.10. - 02.11.2025

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Medikamenteneinfluss Am Samstag, gegen 19:05 Uhr, kam der 61-jährige Fahrer eines Pkw in Bockhorn, Grünenkamper Straße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erleidet schwerere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Varel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Führer eines Pkw in Varel, Zum Jadebusen, auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell