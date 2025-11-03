PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Bar - Beschuldigter in Gewahrsam genommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 05:47 Uhr, kam es in einer Bar in der Grenzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-jähriger Mann in der Lokalität verbal und körperlich aggressiv geworden, nachdem ihm der Inhaber den Erwerb von Betäubungsmitteln verweigerte. Der Beschuldigte soll daraufhin ein Glas in Richtung des Inhabers geworfen und anschließend mit der Faust auf ihn eingeschlagen haben.

Als ein weiterer Gast eingriff, um die Situation zu beruhigen, erhielt dieser vom Beschuldigten eine Kopfnuss. Der Mann zeigte sich auch nach Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:03

    POL-WHV: Friedlicher Versammlungsverlauf in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, den 02.11.2025, fand im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung in Form eines Aufzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt. Die Versammlung begann und endete auf der Rambla in der Bahnhofstraße. Der Aufzug bewegte sich auf der festgelegten Route über die Virchowstraße, Ebertstraße und ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:49

    POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 31.10. - 02.11.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Jever Versuchter Wohnungseinbruch in Jever Am 30.10.2025, gegen 18:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte, männliche Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Ochsenhammsweg 41 in Jever zu verschaffen. Die Täter begaben sich auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre und versuchten gewaltsam die Balkontür zu öffnen. Eine aufmerksame Zeugin aus der Nachbarschaft wurde auf den Vorgang ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:45

    POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven für 01./02.11.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Im Rahmen einer Anzeigeerstattung wird bekannt, dass es am 31.10.2025, zwischen 02:10 und 02:15 Uhr, im Twister-Dance Sande zu einer Körperverletzung gekommen ist. Das 28-jährige Opfer arbeitete als Statist in der eingerichteten "Geisterbahn" der Diskothek und war mit einem Kostüm mit Kürbiskopf-Maske bekleidet. Der bislang unbekannte Beschuldigte schlug aus ungeklärter Ursache mit der Faust ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren