Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Bar - Beschuldigter in Gewahrsam genommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 05:47 Uhr, kam es in einer Bar in der Grenzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-jähriger Mann in der Lokalität verbal und körperlich aggressiv geworden, nachdem ihm der Inhaber den Erwerb von Betäubungsmitteln verweigerte. Der Beschuldigte soll daraufhin ein Glas in Richtung des Inhabers geworfen und anschließend mit der Faust auf ihn eingeschlagen haben.

Als ein weiterer Gast eingriff, um die Situation zu beruhigen, erhielt dieser vom Beschuldigten eine Kopfnuss. Der Mann zeigte sich auch nach Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell