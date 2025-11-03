PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Stark alkoholisierte Person in Straßengraben aufgefunden

Zetel (ots)

Zetel. Am Sonntagabend, 02.11.2025, gegen 21:52 Uhr, meldete ein Zeuge eine hilflose Person in einem Graben in der Tegelbuschstraße in Zetel. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Dieser war stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen oder aufzustehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille.

Zum eigenen Schutz wurde die Person in Gewahrsam genommen und der Ausnüchterung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

