Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Stark alkoholisierte Person in Straßengraben aufgefunden
Zetel (ots)
Zetel. Am Sonntagabend, 02.11.2025, gegen 21:52 Uhr, meldete ein Zeuge eine hilflose Person in einem Graben in der Tegelbuschstraße in Zetel. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Dieser war stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen oder aufzustehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille.
Zum eigenen Schutz wurde die Person in Gewahrsam genommen und der Ausnüchterung zugeführt.
