Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Supermarkt

Weimar (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr betrat 47-jähriger zusammen mit seiner Familie einen Supermarkt in der Erfurter Straße in Kranichfeld. Der Ladendetektiv beobachtete über Videokameras, wie der Mann mehrere Produkte in seinen Jacken- und Hosentaschen versteckte. Der Mitarbeiter versuchte den Mann am Ausgang zu stellen, doch dieser flüchtete. Als die hinzugezogene Polizei eintraf, war der Ladendieb wieder da. Er hatte seine Beute außerhalb vom Markt abgelegt. Einige der Gegenstände sind bei dem Diebstahl zu Bruch gegangen. Das restliche Diebesgut konnte an den Markt zurückgegeben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

