Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildtier verursacht Unfall und flüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz:

Ein 43-jähriger fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Mercedes hinter einem 40-jährigen Peugeot-Fahrer die B7 von Hainspitz in Richtung Eisenberg. Plötzlich und unvermittelt betrat ein nicht näher benanntes Wildtier die Fahrbahn. Dadurch musste der Peugeotfahrer stark abbremsen. Der dahinter befindliche Mercedesfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausreichend bremsen und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe der entstandenen Schäden konnte zunächst nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell