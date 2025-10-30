PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildtier verursacht Unfall und flüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz:

Ein 43-jähriger fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Mercedes hinter einem 40-jährigen Peugeot-Fahrer die B7 von Hainspitz in Richtung Eisenberg. Plötzlich und unvermittelt betrat ein nicht näher benanntes Wildtier die Fahrbahn. Dadurch musste der Peugeotfahrer stark abbremsen. Der dahinter befindliche Mercedesfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausreichend bremsen und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe der entstandenen Schäden konnte zunächst nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Versuchter Trickbetrug

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Freienorla: Unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag versucht eine 79-jährige aus Freienorla per Telefonanruf zu betrügen. Unter dem Vorwand eines Lotto-Gewinns sollte die Frau 611,- Euro an ein englisches Bankkonto überweisen. Doch die Frau bemerkte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und legte auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hainspitz: Streifenbeamte kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Hainspitz eine 38-jährige VW Fahrerin. Die Frau hatte bereits eine Entziehung der Fahrerlaubnis. Außerdem stand sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordnete eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Zuviel Rauschmittel in der Tasche

    Jena (ots) - Polizeibeamte haben in der Hans-Berger-Straße am späten Mittwochabend einen 45-jährigen kontrolliert. Dieser führte neben einem Messer eine nicht geringe Menge an Cannabisprodukten mit sich. So hatte er statt den maximal erlaubten 25 g, insgesamt 68 g Cannabisprodukte bei sich. Das Messer sowie die Rauschmittel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren