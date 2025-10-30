LPI-J: Versuchter Trickbetrug
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Freienorla:
Unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag versucht eine 79-jährige aus Freienorla per Telefonanruf zu betrügen. Unter dem Vorwand eines Lotto-Gewinns sollte die Frau 611,- Euro an ein englisches Bankkonto überweisen. Doch die Frau bemerkte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und legte auf.
