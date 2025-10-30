PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Trickbetrug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Freienorla:

Unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag versucht eine 79-jährige aus Freienorla per Telefonanruf zu betrügen. Unter dem Vorwand eines Lotto-Gewinns sollte die Frau 611,- Euro an ein englisches Bankkonto überweisen. Doch die Frau bemerkte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und legte auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Zuviel Rauschmittel in der Tasche

    Jena (ots) - Polizeibeamte haben in der Hans-Berger-Straße am späten Mittwochabend einen 45-jährigen kontrolliert. Dieser führte neben einem Messer eine nicht geringe Menge an Cannabisprodukten mit sich. So hatte er statt den maximal erlaubten 25 g, insgesamt 68 g Cannabisprodukte bei sich. Das Messer sowie die Rauschmittel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Versuchter Motorraddiebstahl

    Jena (ots) - Unbekannte Täter haben versucht das Motorrad einer 21-jährigen in der Straße Am Hand in Jena zu stehlen. Dies bemerkte die Frau am Mittwochabend. Das Motorrad wurde dabei so sehr beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 800,- Euro entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Schwerer Radfahrunfall

    Jena (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen Mittag am Mittwoch in der Lobedaer Straße ereignet. Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr auf Höhe der Tankstelle über die Straße. Das bisherigen Erkenntnissen soll er dabei ein Rotlicht missachtet haben. Ein herannahender 62-jähriger Kia-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die genauen Unfallumstände sind nun Teil der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren