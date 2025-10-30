PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Radfahrunfall

Jena (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen Mittag am Mittwoch in der Lobedaer Straße ereignet. Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr auf Höhe der Tankstelle über die Straße. Das bisherigen Erkenntnissen soll er dabei ein Rotlicht missachtet haben. Ein herannahender 62-jähriger Kia-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die genauen Unfallumstände sind nun Teil der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 62-jährige und seine Beifahrerin standen unter Schock. Der 19-jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

