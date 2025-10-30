Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Radfahrunfall

Jena (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen Mittag am Mittwoch in der Lobedaer Straße ereignet. Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr auf Höhe der Tankstelle über die Straße. Das bisherigen Erkenntnissen soll er dabei ein Rotlicht missachtet haben. Ein herannahender 62-jähriger Kia-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die genauen Unfallumstände sind nun Teil der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 62-jährige und seine Beifahrerin standen unter Schock. Der 19-jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell