Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonnen, zerstörte Scheiben, Graffiti und von Feuerwerksraketen gegen Polzeigebäude

Jena/Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu mehreren Polizeieinsätzen nach diversen Sachbeschädigungen in Jena und Weimar. So haben unbekannte Täter gegen 2:45 Uhr mehrere Mülltonnen, am Johannisplatz, in der Wagnergasse und in der Herrmann-Löns-Straße in Jena, in Brand gesetzt. Mindestens 27 Mülltonnen unterschiedlichster Größe fielen dabei den Flammen zum Opfer. Auf naheliegende Gebäude griffen die Feuer nicht über. - Zeitgleich zu den Bränden haben mutmaßlich zwei Frauen im Alter von 29 und 36 Jahren eine Feuerwerksbatterie auf die Liegenschaft Am Anger der Polizei Jena ausgerichtet und gezündet. Dabei explodierten mehrere Raketen auf dem Liegenschaftsgelände. Die beiden Frauen konnten durch Polizeibeamte gestellt, in Gewahrsam genommen und den kriminalpolizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden Tatverdächtigen Frauen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. - Weiterhin haben unbekannte Täter, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, insgesamt fünf Straßenbahnwaggons mit Graffiti, welche auf dem Gelände in der Keßlerstraße abgestellt waren, beschmiert. Dabei ist aktuell unklar, ob ein Zusammenhang zu den anderen Taten bestand. - Neben den diversen Straftaten im Stadtgebiet Jena haben unbekannte Täter auch in Weimar die Stadtwache der Polizei Weimar am Markt beschädigt. Diese haben in der Nacht mehrere Fensterscheiben des Gebäudes eingeschlagen und mit schwarzer Farbe einen Schriftzug angebracht, welcher der linkspolitischen Szene zuzurechnen ist. Eine enge Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft ist erfolgt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. - Zeugen werden dazu aufgerufen Wahrnehmungen bzgl. der genannten Taten an die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641 81 0 bzw. per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das dazugehörige Aktenzeichen 281176/2025 soll hierbei mit benannt werden.

