Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad falsch angeschlossen

Weimar (ots)

Weimar:

Eine 24-jährige wollte am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrrad in der Trierer Straße losfahren. Jedoch war ein zweites hochwertiges Fahrrad an ihrem Fahrrad befestigt. Da es keine Hinweise zu dem Eigentümer des Fahrrades gab, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten konnte die Fahrräder wieder trennen. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt, da es nicht mehr ordnungsgemäß gesichert war. Sollte jemand sein Fahrrad aus der Trierer Straße vermissen, so kann er sich für einen Abgleich bei der Polizei Weimar bei der Telefonnummer 03643 8820 unter Angabe des Aktenzeichens 0280707/2025 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

