POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am heutigen Donnerstag, 15.05.2025, kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Stolz-Straße in Neustadt. Dabei wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Arbeiten der Feuerwehr Neustadt dauern noch an, die Kriminalpolizei Neustadt hat jedoch bereits die Ermittlungen ...

