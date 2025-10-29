Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau löst drei Polizeieinsätze aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine 39-jährige löste von Dienstag bis Mittwoch drei Polizeieinsätze aus. Zunächst wurde sie am Morgen aus der Klinik in Stadtroda entlassen und verließ das Gebäude nicht. Erst als Polizeibeamte dazukamen verließ sie das Objekt und das Missverständnis konnte aufgelöst werden. Dienstagnachmittag wollte die Frau dann eine Apotheke nicht verlassen. Auch hier mussten Polizeibeamte eingreifen. Der Dritte Einsatz war dann an einer Tankstelle, dort hatte sich die Frau am frühen Mittwochmorgen vor das Gebäude gelegt. Die hinzugerufenen Beamten mussten nun aber nicht einschreiten, da die Frau weitergezogen war.

