Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefonmast sorgt für Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Dienstagmorgen meldeten Zeugen einen umgefallenen Telefonmast im Bereich der B88 zwischen Schinditz und Mollschütz. Der Mast sollte auf die Fahrbahn ragen und damit eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr darstellen. Als die Beamten eintrafen stellten sie fest, dass der Mast durchgefault war und noch in den Kabeln hängt. Eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand jedoch nicht, da der Mast auf dem Feld mit genügend Abstand zu Straße stand. Der örtliche Telekommunikationsanbieter wurde verständigt um den Schaden zu beseitigen. Eine Einschränkung des Telefonnetzes war nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

