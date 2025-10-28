Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausländerfeindliche Äußerungen in Sauna - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Jena

Am 19.10.2025, einem Sonntag, kam es im Saunabereich eines Jenaer Freizeitbades zu einer ausländerfeindlichen Äußerung. Ein 35-Jähriger Weimarer mit Migrationshintergrund betrat, gemeinsam mit seinem Bekannten, welcher eine dunklere Hautfarbe hat, in den späten Nachmittagsstunden den Saunabereich. Da die Sauna zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt, bat der 35-Jährige bisher unbekannte Frau, ob diese eventuell Platz machen würde. Daraufhin wurde der junge Mann durch die Frau ausländerfeindlich beleidigt. Es entwickelte sich daraufhin ein verbaler Disput, bei welchem ein Angestellter schlichtend eingriff. Eine Identitätsfeststellung durch den Mitarbeiter entzog sich die Frau und entfernte sich, noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten, vom Ort. Laut der Geschädigten sowie dem Personal war der Bereich in und um die Sauna zum Zeitpunkt des Vorfalls gut frequentiert.

Zeugendes Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 272030/2024, telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

