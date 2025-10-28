LPI-J: Fahrerflucht - Zeugen gesucht
Apolda (ots)
Am Samstag, den 04.10.2025 wurde ein schwarzer PKW-Kombi auf dem Parkplatz eines Discounters am Weimarer Berg in Apolda beschädigt. Der Besitzer war in der Zeit gegen 14:15 Uhr für knapp 10 Minuten einkaufen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte entdeckte er einen Unfallschaden an der Front seines Fahrzeuges. Auch hier fehlt bislang vom Verursacher jede Spur.
