Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenhütte

Weimar (ots)

Unbekannte haben am Montagvormittag in der Brahmsstraße in einem auf dem Grundstück befindlichen Gartenhaus eingebrochen. Die Täter brachen die Tür auf und begaben sich in die Hütte. Dort fanden sie ein hochwertiges E-Bike, welches mit einem Schloss gesichert war. Das Fahrrad mit einen Wert von ca. 3000,-Euro haben die Täter dann gestohlen. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

