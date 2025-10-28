PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto trifft Fußgänger

Weimar (ots)

Montagnachmittag wollte eine 79-jährige die Bonhoeffer Straße überqueren. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto und lief auf die Straße. Die 36-jährige Fahrerin eines VWs versuchte noch zu bremsen, jedoch konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die ältere Dame kam zu Fall und verletzte sich an Knie und Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Weimar gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

