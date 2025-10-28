LPI-J: Auto trifft Fußgänger

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 25-jährige fuhr am Montagmorgen mit ihrem Mazda von Dorndorf Richtung Porstendorf. Plötzlich querte ein Waschbär die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die Frau stand zunächst unter Schock und fuhr weiter zur ihrer Arbeitsstelle. An ihrer Arbeitsstelle angekommen begutachtete sie ihr Fahrzeug. Dieses war unbeschädigt. Was aus dem Waschbär geworden ist, konnte nicht geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr