Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl von Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: In der letzten Woche haben unbekannte Täter Diesel aus einem Bagger gestohlen. Der Bagger war auf einer Baustelle abgestellt. Man entnahm ca. 200 l Diesel aus der Baumaschine und beschädigte das Gerät. Die PI Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  28.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Akku verursacht Feuer

    Jena (ots) - Am Montagmorgen war die Überraschung bei Mitarbeitern der städtischen Müllentsorgung groß. Nach dem lehren einer Mülltonne in der Max-Steenbeck-Straße und dem aktivieren der Müllpresse entzündete sich plötzlich der Müll. Ursache für den Brand war mutmaßlich eine falsch entsorgte Batterie. Nach erster Begutachtung entstand am Müllfahrzeug kein Schaden. Hinweis: Entsorgen sie Batterien oder Akkus immer fachgerecht an entsprechenden Sammelstellen wie ...

    mehr
  28.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Kein Linksverkehr in Deutschland

    Jena (ots) - Am Montagmorgen hätte man kurzzeitig denken können, dass in Jena Linksverkehr herrscht. Jedoch hatte sich die Straßenverkehrsordnung natürlich nicht kurzerhand geändert, vielmehr war es ein vorausgegangener Fahrfehler einer 86-Jährigen. Diese befuhr die Karl-Marx-Allee in Richtung Binswangerstraße. In den dortigen Kreisverkehr steuerte die Frau ihren Ford in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei ...

    mehr
  28.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien

    Jena (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu diversen Farbschmierereien im Stadtgebiet. Dabei wurden insgesamt vier Gebäude mit verschiedenen Graffiti beschmiert. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde zu einem der Graffiti, ein Täter bei seiner Tathandlung beobachtet. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Täter stellen. Dieses erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte ...

    mehr
