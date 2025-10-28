LPI-J: Dieseldiebstahl von Baustelle
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Camburg: In der letzten Woche haben unbekannte Täter Diesel aus einem Bagger gestohlen. Der Bagger war auf einer Baustelle abgestellt. Man entnahm ca. 200 l Diesel aus der Baumaschine und beschädigte das Gerät. Die PI Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.
