Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien

Jena (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu diversen Farbschmierereien im Stadtgebiet. Dabei wurden insgesamt vier Gebäude mit verschiedenen Graffiti beschmiert. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde zu einem der Graffiti, ein Täter bei seiner Tathandlung beobachtet. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Täter stellen. Dieses erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

