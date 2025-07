POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz an Innenstadtgymnasien - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt wegen mehrerer Farbschmierereien, die noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (08.07.2025) 21:00 Uhr und Mittwoch (09.07.2025) 06:45 Uhr in der Schulstraße und in der Jahnstraße in Waldenbuch hinterließen. In der Schulstraße besprühten die Unbekannten mehrere Fassaden eines Schulgebäudes mit schwarzer Farbe. In der Jahnstraße besprühten sie die Hauswand ...

