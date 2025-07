Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (06.07.2025) einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Stadtbahn der Linie U2 einer jungen Frau sein Glied gezeigt haben soll. Der Mann stieg gegen 07.10 Uhr an der Haltestelle Berliner Platz in die Stadtbahn ein und setzte sich in einer Vierer-Sitzgruppe, der jungen Frau gegenüber. Die Frau bemerkte, dass der Mann sie anschaute und währenddessen an seinem entblößten Glied manipulierte. Die junge Frau und der Mann stiegen beide an der Haltestelle Schloss-/ Johannesstraße aus. Alarmierte Beamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn im Bereich der Feuerwache vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

