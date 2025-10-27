LPI-J: Hitlergruß gezeigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Bereich Schlöben hat ein Anwohner bereits alles für die am Freitag kommende Halloweennacht vorbereitet. Doch am Sonntagnachmittag hatte der Spuk bereits erste Konsequenzen. Ein Pferd hat sich vor der unheimlichen Dekoration erschrecken lassen und ist davongelaufen. Der 52-jährige Besitzer konnte das Tier schnell einfangen, wodurch die hinzugezogenen Beamten nicht eingreifen mussten. ...

