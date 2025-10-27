LPI-J: Hitlergruß gezeigt
Weimar (ots)
Weimar:
Ein 26-jähriger und eine unbekannte Person haben sich am Samstagvormittag auf dem Bahnhofvorplatz gegenseitig den sogenannten Hitlergruß gezeigt. Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall. Durch sofort eingesetzte Beamte konnte einer der beiden Täter in Tatortnähe festgestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verwenden von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. Die Ermittlugnen zum zweiten Täter dauern an.
