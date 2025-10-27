PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hitlergruß gezeigt

Weimar (ots)

Weimar:

Ein 26-jähriger und eine unbekannte Person haben sich am Samstagvormittag auf dem Bahnhofvorplatz gegenseitig den sogenannten Hitlergruß gezeigt. Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall. Durch sofort eingesetzte Beamte konnte einer der beiden Täter in Tatortnähe festgestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verwenden von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. Die Ermittlugnen zum zweiten Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

