Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer in Schule gelegt - Schüler und Lehrer kurzzeitig evakuiert

Jena (ots)

Weimar:

Unbekannte haben am Freitagmorgen insgesamt zwei Toilettenpapierhalter in einer Schule in der Bonhoefferstraße angezündet. Durch das leicht brennbare Material kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Angehörige der Schule konnten die jeweiligen Feuer löschen. 240 Schüler sowie das Lehrpersonal mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr belüftete im Anschluss das Gebäude. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die beiden Mitarbeiter im Alter von 38 und 53 Jahren erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden in ein Klinikum gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

