LPI-J: Mehrere Sturmschäden im Landkreis
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Am Sonntagmorgen kam es wetterbedingt zu mehreren Schäden im Landkreis. So blockierte ein Baum die Fahrbahn in der Landstraße zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg. Außerdem fielen mehrere Schilder in Eisenberg dem Wind zum Opfer. Dabei wurde ein Pkw beschädigt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell