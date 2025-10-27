PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Schreckhaftes Pferd sorgt für Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Bereich Schlöben hat ein Anwohner bereits alles für die am Freitag kommende Halloweennacht vorbereitet. Doch am Sonntagnachmittag hatte der Spuk bereits erste Konsequenzen. Ein Pferd hat sich vor der unheimlichen Dekoration erschrecken lassen und ist davongelaufen. Der 52-jährige Besitzer konnte das Tier schnell einfangen, wodurch die hinzugezogenen Beamten nicht eingreifen mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

