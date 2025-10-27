Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlafen am Steuer

Jena (ots)

Ein 82-jähriger Mann fuhr gemeinsam mit seinem Enkel aus Richtung Isserstedt nach Kleinromstedt. Kurz nach dem Ortsausgang kam der Ford des Fahrers nach links von der Fahrbahn ab und traf ein Verkehrsschild. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Beide Insassen wurden zur Untersuchung in das Klinikum nach Apolda gebracht. Der Sachschaden konnte vor Ort nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell