Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 26.10.2025

Jena (ots)

Lokaltür beschädigt und Mitarbeiter bedroht

Am Sonntagmorgen dem 26.10.2025 versuchten sich zwei unbekannte männliche Personen, in der Bachstraße Nr. 39 im Jenaer Zentrum gegen 01:55 Uhr, Zutritt zu einer vor Ort befindlichen Bar zu verschaffen. Das die Bar bereits geschlossen war, wurde den Tätern durch das noch anwesende Personal signalisiert. Um in die Bar zu gelangen traten die unbekannten Täter mehrfach von außen gegen die Eingangtür und beschädigten diese dadurch. Weiterhin bedrohten die Täter das Personal erheblich mit unterschiedlichen Worten. Einer der tatverdächtigen Männer solle zur Tatzeit eine quadratische Brille getragen haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer hat das Tatgeschehen mögicherweise beobachtet oder kann Hinweise zum den Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Handy aufgefunden

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht von Samstag dem 25.10.2025 zu Sonntagmorgen kam die Geschädigte zur Polizeidienststelle nach Jena und zeige den Diebstahl ihres IPhones an. Die technische Möglichkeit der Standortübermittlung des Gerätes konnte das Mobieltelefon im Bereich des Polizeiinspektionsdienstes Gotha anzeigen. Durch den sofortigen Einsatz der zuständigen Beamten, konnte das entwendete Gerät schießlich in einem Einfamilienhaus aufgefunden und Sichergestellt werden.

Unter Alkohol am Steuer

Bei routinemäßigen Verkehrskontrollen wurden in der Nacht von Samstagabend dem 25.10.25 zum Sonntagmorgen dem 26.10.2025 drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol mit ihrem PKW im Landespolizeiinspektion öffentlichen Straßenverkehr, im Bereich der Stadt Jena, angetroffen. Entsprechende Ordungswidrigkeitenverfahren wurden eröffnet. Auch geringe Mengen Alkohol oder Drogen können die Wahrnehmung von Menschen und deren Koordination beeinflussen und verschlechtern. Dies kann zu verzögerten Reaktionszeiten führen und stellt somit ein erhöhtes Unfallrisiko dar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

