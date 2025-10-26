PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wartehäuschen angezündet

Weimar (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025 informierte die Freiwillige Feuerwehr Hammerstedt die Weimarer Polizei über ein beschädigtes Wartehäuschen an der örtlichen Bushaltestelle. Dies wurde offenkundig angekokelt, sodass ca. 500 EUR Schaden an der Plexiglasscheibe und einem Balken entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches selbstverständlich nicht durch Selbstentzündung entstand, rasch löschen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde unweit der Bushaltestelle ein ebenfalls durch Brandzehrung beschädigter Baum vorgefunden, welcher im Anschluss gefällt werden musste. Die eingeleiteten Ermittlungen richten sich gegen einen durch Zeugenbefragungen identifizierten 15-Jährigen. Wer Beobachtungen zu den Taten gemacht hat meldet sich bitte unter Angabe der Bezugsnummer 0277566/2025 telefonisch oder per E-Mail bei der PI Weimar (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 07:17

    LPI-J: Schlägerei zwischen drei Männern

    Jena (ots) - Am 26.10.2025 eskalierte gegen 01:10 Uhr eine verbale Streitigkeit zwischen drei jungen Männern auf einem Parkplatz am Gerichtsweg in Apolda. Vermutlich auch auf Grund von Alkoholeinfluss mündete die Auseinandersetzung zwischen den Personen mit Faustschlägen gegen zwei der Männer, welche diese wiederum erwiderten. Ernsthaft verletzt wurde bei der Schlägerei niemand der zwischen 21- bis 30jährigen ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:16

    LPI-J: Diebstahl E-Scooter

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 25.10.25, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr kam es im Bereich der Mönchsgasse in Apolda zu einem Diebstahl eines E-Skooter. Dieser war hier zur Tatzeit durch den Besitzer auf einem Fahrradabstellplatz abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert worden. Durch den oder die unbekannten Täter wurde das Schloss durchtrennt und das Fahrzeug im Wert von 400 Euro entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:15

    LPI-J: Kellereinbruch

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 23.10.2025, 17:00 Uhr zum 24.10.2025, 12:00 Uhr kam es zu mehreren Einbruchsversuchen in verschiedene Kellerbereiche eines Mehrfamilienhauses in der Niederroßlaer Straße in Apolda. Hier wurde versucht, mehrere Vorhängeschlösser mittels unbekannten Werkzeug zu öffnen, was auch teilweise gelang. Aus einem der Kellerabteile wurden durch den oder die Täter mehrere Gläser mit Fleischwaren im Wert von etwa 20 Euro entwendet. An den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren