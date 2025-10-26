Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wartehäuschen angezündet

Weimar (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025 informierte die Freiwillige Feuerwehr Hammerstedt die Weimarer Polizei über ein beschädigtes Wartehäuschen an der örtlichen Bushaltestelle. Dies wurde offenkundig angekokelt, sodass ca. 500 EUR Schaden an der Plexiglasscheibe und einem Balken entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches selbstverständlich nicht durch Selbstentzündung entstand, rasch löschen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde unweit der Bushaltestelle ein ebenfalls durch Brandzehrung beschädigter Baum vorgefunden, welcher im Anschluss gefällt werden musste. Die eingeleiteten Ermittlungen richten sich gegen einen durch Zeugenbefragungen identifizierten 15-Jährigen. Wer Beobachtungen zu den Taten gemacht hat meldet sich bitte unter Angabe der Bezugsnummer 0277566/2025 telefonisch oder per E-Mail bei der PI Weimar (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

