LPI-J: Diebstahl E-Scooter
Jena (ots)
Im Tatzeitraum vom 25.10.25, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr kam es im Bereich der Mönchsgasse in Apolda zu einem Diebstahl eines E-Skooter. Dieser war hier zur Tatzeit durch den Besitzer auf einem Fahrradabstellplatz abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert worden. Durch den oder die unbekannten Täter wurde das Schloss durchtrennt und das Fahrzeug im Wert von 400 Euro entwendet.
