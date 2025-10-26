PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Alkohol und keine Fahrerlaubnis

Apolda (ots)

Am 25.10.2025 wurde gegen 03:55 Uhr im Bereich der Robert- Koch- Straße in Apolda der 41jährige Fahrer eines Pkw VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde bekannt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs war und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

