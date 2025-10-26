LPI-J: Alkohol und keine Fahrerlaubnis
Apolda (ots)
Am 25.10.2025 wurde gegen 03:55 Uhr im Bereich der Robert- Koch- Straße in Apolda der 41jährige Fahrer eines Pkw VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde bekannt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs war und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell