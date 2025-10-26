LPI-J: Alkohol und keine Fahrerlaubnis

Stadtroda (ots) - Bei einer Veranstaltung im Dorfsaal in Albersdorf wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (bis ca. 2:00 Uhr) mehrere Jacken der Marke "The North Face" aus der Garderobe entwendet. Der Gesamtwert der Bekleidung wird auf mindestens 1.500 bis 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Diebstahl auf und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer ...

