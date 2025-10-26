PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Tankstelle - Zeugen gesucht

Eisenberg, Jena (ots)

In Frauenprießnitz kam es in der Nacht zu Samstag (zwischen 0:20 Uhr und 0:40 Uhr) zu einer Sachbeschädigung an der Tankstelle in der Gartenstraße. Mehrere bislang unbekannte Personen besprühten Fassaden des Gebäudes mit Graffiti, die thematisch einem Fußballverein aus Jena zuzuordnen sind. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 06:58

    LPI-J: Alleinunfall nahe Kahla - Kradfahrer verletzt in Klinik

    Kahla (ots) - Kahla - Am Freitag gegen 17:00 Uhr stürzte ein 21-jährige Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen dem Abzweig Schmölln und Kahla. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad erlitt Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit einer Schulterverletzung in die Klinik nach Jena gebracht. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 06:57

    LPI-J: Bremsmanöver löst Unfallserie aus

    Eisenberg (ots) - Hainspitz - Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße zwischen Eisenberg und Hainspitz zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund dichten Verkehrs mussten die vorausfahrenden Wagen bremsen. Der nachfolgende Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf die Vorausfahrenden auf. Der 29-jährige Unfallverursacher sowie eine 44-jährige Unfallbeteiligte wurden verletzt und zur Behandlung ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:34

    LPI-J: Vier Verstöße auf einmal

    Apolda (ots) - Gestern um 17:15 Uhr klingelte ein 42-jähriger- Apoldaer und sein 38-jähriger Begleiter an der Gegensprechanlage der Polizei Apolda und beschwerten sich darüber, dass die gehissten Flaggen vor der Polizeiinspektion nicht die richtigen wären. In Folge trat der 42-Jährige gegen den Briefkaten und schlug mit der Faust gegen die Sprechanlage. Die Beamten gingen vor die Dienststelle um die Situation zu beruhigen, jedoch beschwerte sich der 42-Täter weiterhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren