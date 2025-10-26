LPI-J: Graffiti an Tankstelle - Zeugen gesucht
Eisenberg, Jena (ots)
In Frauenprießnitz kam es in der Nacht zu Samstag (zwischen 0:20 Uhr und 0:40 Uhr) zu einer Sachbeschädigung an der Tankstelle in der Gartenstraße. Mehrere bislang unbekannte Personen besprühten Fassaden des Gebäudes mit Graffiti, die thematisch einem Fußballverein aus Jena zuzuordnen sind. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
