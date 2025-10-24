Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Verstöße auf einmal

Apolda (ots)

Gestern um 17:15 Uhr klingelte ein 42-jähriger- Apoldaer und sein 38-jähriger Begleiter an der Gegensprechanlage der Polizei Apolda und beschwerten sich darüber, dass die gehissten Flaggen vor der Polizeiinspektion nicht die richtigen wären. In Folge trat der 42-Jährige gegen den Briefkaten und schlug mit der Faust gegen die Sprechanlage. Die Beamten gingen vor die Dienststelle um die Situation zu beruhigen, jedoch beschwerte sich der 42-Täter weiterhin und beleidigte nun auch die Beamten. Bei der Identitätsfeststellung leistete der 42-jährige Apoldaer massiven Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung ein Cliptütchen mit Crystal welches beschlagnahmt wurde. Ein Drogentest fiel ebenfalls positiv aus. Nun erwarten die Täter Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

