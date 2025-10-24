LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage
Weimar (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage im Bereich Weimar Ehringsdorf eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten eingelagertes Brennholz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.
