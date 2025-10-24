PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken in den Straßengraben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Straße Im Camisch von Kahla kommend in Richtung Großpürschütz. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle und kam von der Straße ab. Die hinzugerufenen Beamten stellten dann fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Gegen Fahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

