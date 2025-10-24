LPI-J: Streitigkeit eskaliert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Donnerstagnachmittag stritten sich ein 56-jähriger und ein 23-jähriger Mann aus bisher ungeklärten Gründen. Der Streit eskalierte und mündete in einer Schlägerei. Durch die Auseinandersetzung stürzte der 23-jährige gegen einen Ford eines 53-jährigen. Der Wagen wurde leicht beschädigt. Die Streitparteien wurden beide leicht verletzt
