LPI-J: Streitigkeit eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Stadtroda im Tissaer Weg fiel am frühen Abend durch den starken Wind ein Baum auf die Straße. Der Baum blockierte die gesamte Straße. Weiterhin wurde einen Firmenwagen durch den Baum beschädigt. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Durch die Feuerwehr beräumte die Straße so, dass es nur zu einer kurzen Behinderung kam.

