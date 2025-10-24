PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Jena (ots)

Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen die Paradiesstraße Richtung Paradiespark gefahren. Als er die Ampelkreuzung zum Park hin querte traf ihn ein 34-jähriger VW-Fahrer, wodurch der Radfahrer stürzte. Nach ersten Aussagen war die Ampel zum queren der Fahrbahn auf Rot geschaltet. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Radfahrer verletzte sich leicht, er erlitt eine Kopfverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Werkzeug aus Transporter geklaut

    Jena (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben unbekannte Täter im Wacholderweg in Jena, in einen Transporter eingebrochen. Den Einbruch bemerkte der Fahrer erst in Weimar, weswegen die Anzeige durch Beamte der Polizei Weimar aufgenommen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde diverses hochwertiges Werkzeug entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Wert. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:53

    LPI-J: Fahrraddiebstahl

    Apolda (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Kromsdorf eingebrochen und verschafften sich dort Zugang zum Kellerbereich. Aus einem der Kellerabteile wurde ein Pedelec der Marke Cube, trotz angebrachtem Fahrradschloss gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Radfahrer kollidieren, zwei Verletzte

    Weimar (ots) - Zwei Radfahrerinnen fuhren in entgegengesetzter Richtung den Stephane-Hessel-Platz im Bereich der Karl-Liebknechtstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen beide Radfahrerinnen frontal zusammen. Dabei wurde eine 29-jährige in das Klinikum nach Weimar für weitere Untersuchungen gebracht. Die andere 27-jährige Beteiligte Radfahrerin erlitt eine leichte Verletzung am linken Bein. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren