LPI-J: Radfahrer kollidieren, zwei Verletzte
Weimar (ots)
Zwei Radfahrerinnen fuhren in entgegengesetzter Richtung den Stephane-Hessel-Platz im Bereich der Karl-Liebknechtstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen beide Radfahrerinnen frontal zusammen. Dabei wurde eine 29-jährige in das Klinikum nach Weimar für weitere Untersuchungen gebracht. Die andere 27-jährige Beteiligte Radfahrerin erlitt eine leichte Verletzung am linken Bein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell