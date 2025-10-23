PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Schaden nach Diebstahl in Umpferstedt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Dienstagabend haben unbekannte Täter im Safransgarten in einer Firma eingebrochen. Die Täter öffneten Gewaltsam ein Tor. Sie stahlen eine große Menge Kabel und einen Anhänger. Der entstandene Sachschaden und das Beutegut hat nach derzeitigen Kenntnisstand einem fünfstelligen Betrag. Die Täter flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Zeugen des Sachverhalts, insbesondere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0274786/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Streitigkeit eskaliert nach massiven Alkoholkonsum

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 48-jährige und ein 65-jähriger haben gemeinsam am Mittwochabend, am Kirchplatz in Dornburg-Camburg dem Alkohol gefrönt. Dabei gerieten die beiden Personen in Streit. Nach Zeugenangaben soll der Mann die Frau geschlagen haben. Die beiden beteiligten konnten dazu nicht befragt werden. Diese hatten eine gemessene Atemalkoholkonzentration von 3,46 bzw. 2,41 Promille. Beide wurden zum ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Schulwegkontrollen in Ottendorf

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der örtliche Kontaktbereichsbeamte führte eine Schulwegskontrolle an der Grundschule in Ottendorf durch. Die Kontrolle verlief ohne Nennenswerte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Uneinsichtiger Unfallverursacher

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 25-jähriger Opel-Fahrer hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Königshofener Straße in Eisenberg abgestellt. Er stieg aus dem Fahrzeug aus und beobachtete wie ein Suzuki-Fahrer zweimal gegen sein Auto fuhr. Er wollte nun den Unfallverursacher stoppen, dieser versuchte jedoch sich vom Unfallort zu entfernen und fuhr langsam gegen den vor seinem Fahrzeug stehenden Geschädigten. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren