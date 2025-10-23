LPI-J: Hoher Schaden nach Diebstahl in Umpferstedt
Weimar/Weimarer Land (ots)
Am Dienstagabend haben unbekannte Täter im Safransgarten in einer Firma eingebrochen. Die Täter öffneten Gewaltsam ein Tor. Sie stahlen eine große Menge Kabel und einen Anhänger. Der entstandene Sachschaden und das Beutegut hat nach derzeitigen Kenntnisstand einem fünfstelligen Betrag. Die Täter flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.
Zeugen des Sachverhalts, insbesondere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0274786/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.
