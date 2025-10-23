LPI-J: Schulwegkontrollen in Ottendorf
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Der örtliche Kontaktbereichsbeamte führte eine Schulwegskontrolle an der Grundschule in Ottendorf durch. Die Kontrolle verlief ohne Nennenswerte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.
