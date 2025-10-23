LPI-J: Unfallflucht, Zeugen gesucht
Jena (ots)
Am Mittwoch fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Gebäude der Beutenbergstraße 11a, dabei wurden insgesamt drei Glasscheiben beschädigt. Am Unfallort wurden mehrere Fahrzeugteile festgestellt. Zeugen des Sachverhalts, insbesondere Personen die das Verursacherfahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0275565/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.
