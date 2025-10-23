LPI-J: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Apolda (ots) - Eine entlaufene Ziege wurde gestern der Apoldaer Polizei gemeldet. Ein Nachbar hat die Ziege auf der Fahrbahn gesichtet und wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu informieren. Recht schnell konnte der Eigentümer ausfindig gemacht werden. Dieser machte sich sofort auf den Weg und konnte seine Ziege wieder wohlbehalten nach Hause bringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

