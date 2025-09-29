Feuerwehr München

FW-M: Brand in Hochhaus (Solln)

München (ots)

Sonntag, 28. September 2025; 10.52 Uhr

Springerstraße

Eine brennende Großraummülltonne hat am Sonntag für eine starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus gesorgt. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Gegen 10.52 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle München eine Rauchentwicklung aus einem Müllabwurfschacht im 12. Obergeschoß eines Hochhauses gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München am Gebäude eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung im Gebäude sichtbar, welche durch eine brennende Mülltonne im Kellergeschoß verursacht wurde. Der Rauch breitete sich über den Müllabwurfschacht aus dem Müllraum in die oberen Stockwerke aus.

Umgehend wurden mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude geschickt. Die Treppenräume wurden nach Personen kontrolliert und Löschmaßnahmen mit einem Hohlstrahlrohr im Müllraum eingeleitet. Anschließend wurden die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie gebracht. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Bewohner wurden während der Löschmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreut und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

