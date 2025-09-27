Feuerwehr München

FW-M: Motorrad kollidiert mit Pkw (Moosach)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Samstag, 27. September 2025; 14.38 Uhr

Allacher Straße

Bei einem Motorradunfall ist ein älterer Mann in Moosach schwer verletzt worden. Das Motorrad und der beteiligte Pkw wurden stark beschädigt.

Der 67-jährige Mann war auf einen Pkw aufgefahren und gestürzt. Ein Notarztwagen der Feuerwehr München und ein Rettungswagen versorgten den verletzten Mann. Er wurde in eine Münchner Klinik transportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr München nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten bei der Verkehrsregelung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell