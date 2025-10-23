PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beherzter Eingriff durch Passanten

Jena (ots)

Am Mittwoch gegen Mittag haben ein 20-jähriger und ein unbekannter Mann mehrere Gegenstände aus einem Geschäft in der Goethegalerie geklaut. Die Männer betraten zunächst das Geschäft und nahmen mehrere Artikel aus den Regalen und packten sie in zwei Stoffbeutel. Sie wollten das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der Sicherheitsdienst stoppte die beiden Männer und kontrollierte ihre Taschen. Diese öffneten freiwillig die Beutel in denen sich das Diebesgut befand. Beide ergriffen daraufhin die Flucht. Dabei stieß der 20-jährige, den Sicherheitsdienst zur Seite. Verletzt wurde dieser dabei nicht. Durch aufmerksame Passanten konnte der 20-jährige gestoppt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Anzeige auf. Zu dem zweiten Täter lag bisher keine Personenbeschreibung vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

