LPI-J: Parkrempler
Jena (ots)
Auf einem Parkplatz in der Buttstädter Straße in Apolda kam es gestern zu einem Auffahrunfall. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer hat dort beim rückwärts Ausparken das hinter ihm parkende Fahrzeug übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
