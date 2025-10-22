LPI-J: Parkrempler

Weimar (ots) - Bad Berka: Ein Herrenloses Fahrrad, auf welchem Handschuhe lagen, meldete Dienstagnachmittag ein Zeuge. Das Rad stand in der Parkstraße und es hatte den Anschein, dass dieses soeben entwendet wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ein Mann hinzu. Dieser gab an, dass das Fahrrad einem Bekanntem gehöre. Dieser sei zuvor beim Fahren gestürzt und er habe ihn schnell ins Krankenhaus gebracht. nun wolle er das Rad sichern und vorerst mit nach Hause nehmen. ...

