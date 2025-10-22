Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als gedacht

Weimar (ots)

Bad Berka: Ein Herrenloses Fahrrad, auf welchem Handschuhe lagen, meldete Dienstagnachmittag ein Zeuge. Das Rad stand in der Parkstraße und es hatte den Anschein, dass dieses soeben entwendet wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ein Mann hinzu. Dieser gab an, dass das Fahrrad einem Bekanntem gehöre. Dieser sei zuvor beim Fahren gestürzt und er habe ihn schnell ins Krankenhaus gebracht. nun wolle er das Rad sichern und vorerst mit nach Hause nehmen. Im Krankenhaus wurde dies so vom 37-jährigen Fahrradeigentümer bestätigt. Er war im Wald unterwegs und stürzte dabei. Neben Beschädigungen am Zweirad, zog er sich auch Verletzungen zu. Der 47-jährige Bekannte brachte ihn erst ins Krankenhaus und sollte dann das Fahrrad an sich nehmen. Somit hatte alles seine Richtigkeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell