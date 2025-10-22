PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Streifenbeamte kontrollierten am frühen Mittwochmorgen einen 38-jährigen Toyota-Fahrer. Dieser fuhr von Quirla in Richtung Mörsdorf. Bei der Kontrolle kam ans Licht, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat, jedoch trotz dessen einen Pkw führte. Der Toyota wurde entsprechend angestellt und eine Anzeige gegen den Mann gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

