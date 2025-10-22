LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis erwischt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Streifenbeamte kontrollierten am frühen Mittwochmorgen einen 38-jährigen Toyota-Fahrer. Dieser fuhr von Quirla in Richtung Mörsdorf. Bei der Kontrolle kam ans Licht, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat, jedoch trotz dessen einen Pkw führte. Der Toyota wurde entsprechend angestellt und eine Anzeige gegen den Mann gefertigt.
