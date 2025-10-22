LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Jena (ots) - Wie Dienstagabend bekannt wurde, ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Hermann-Pistor-Straße ein Vorfall vor dem dortigen Verbrauchermarkt. Ein 8-jähriges Mädchen befand sich gerade auf dem Heimweg von einem Freizeittreff, als ihr ein unbekannter Mann gegenübertrat. Dieser sprach sie auf Höhe des Marktes in bedrohlicher Weise, mit erhobener Hand, an und drohte ihr mit Tritten. Des Weiteren drohte er sie ...

