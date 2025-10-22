LPI-J: Pkw trifft auf Motorrad
Jena (ots)
Dienstagnachmittag befuhr ein 44-jähriger mit seinem Motorrad die Amsterdamer Straße in Richtung Stadtzentrum. Ihm entgegen kommt ein 44-Jähriger in seinem Pkw Peugeot, welcher beabsichtigt nach links abzubiegen. Hierbei übersah dieser den bevorrechtigten Kradfahrer. Daraufhin stürzte der Zweiradfahrer und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000, Euro.
