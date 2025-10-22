PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw trifft auf Motorrad

Jena (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein 44-jähriger mit seinem Motorrad die Amsterdamer Straße in Richtung Stadtzentrum. Ihm entgegen kommt ein 44-Jähriger in seinem Pkw Peugeot, welcher beabsichtigt nach links abzubiegen. Hierbei übersah dieser den bevorrechtigten Kradfahrer. Daraufhin stürzte der Zweiradfahrer und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000, Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

