LPI-J: Pkw trifft auf Motorrad

Gestern Nachmittag wurde in einem Discounter in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich etwas in die Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte die 44-Jährige allerdings nur die Waren, welche in ihrem Einkaufwagen lagen. Ein Mitarbeiter stoppte die Diebin und verständigte die Polizei. Gegen die 44-Jährige wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

